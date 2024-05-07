"التعليم" تُعلن بدءَ التسجيل في "310" مقاعد في الزمالة للأطباء السعوديين في أيرلندا والسويد وألمانيا وإيطاليا

أعلنت وزارةُ التعليم، اليوم الثلاثاء، بَدْءَ التسجيل على "310" مقاعد متاحة في الزمالة للأطباء السعوديين في أربع دول؛ وهي: أيرلندا، والسويد، وألمانيا، وإيطاليا، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمرّ خلال الفترة من 7 مايو إلى 27 مايو من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير 2
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لمسار الاتفاقيات الصحية، إلى الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، إضافة إلى الشروط الخاصة؛ وهي: إنهاء مرحلة البكالوريوس، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصصات المطلوبة في السيرة الذاتية واستمارة التقديم، إضافة إلى استكمال الوثائق في استمارة التقديم كالشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي.
وتشمل التخصصاتُ المطروحة في الأربع دول: التخديرَ، وعلم الأورام، والأشعة، وطب الأطفال حديثي الولادة، والجراحة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والمسالك البولية، وجراحة الأعصاب، وطب الأعصاب.
وأكدت الوزارةُ أنّ الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة: توفير الكوادر الصحية المؤهّلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.