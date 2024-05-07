"التعليم" تُعلن بدءَ التسجيل في "310" مقاعد في الزمالة للأطباء السعوديين في أيرلندا والسويد وألمانيا وإيطاليا

أعلنت وزارةُ التعليم، اليوم الثلاثاء، بَدْءَ التسجيل على "310" مقاعد متاحة في الزمالة للأطباء السعوديين في أربع دول؛ وهي: أيرلندا، والسويد، وألمانيا، وإيطاليا، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمرّ خلال الفترة من 7 مايو إلى 27 مايو من العام 2024م عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير 2