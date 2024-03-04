"الجهني": انتقال اختصاصات قطاع التأمين الصحي إلى هيئة التأمين سيعزز كفاءة الخدمات

وكانت هيئة التأمين قد أعلنت عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ويأتي ذلك استكمالًا لدور الهيئة الذي أنشئت من أجله بعد إعلان بدء أعمالها في 23 نوفمبر الماضي؛ حيث تعمل هيئة التأمين على استكمال هدفها التأسيسي باعتبارها المرجعية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه في المملكة.