مائدة جازان في العيد.. لا تخلو من "المرسة" قبل تناول السمك المالح

ويحرص أهالي المنطقة على تناول السمك مع وجبة المرسة خاصة السمك المالح، الذي يعد بطريقة خاصة، حيث يوضع السمك على أنواع من الخسف، وتضاف عليه كميات كبيرة من الملح ويتم تغطيته بأنواع من الخسف حتى يجف تماماً، مما يجعله مهيأً للبقاء فترات طويلة، حيث يضفي ذلك نوعًا من النكهة على السمك في تقليد توارثته الأجيال بالمنطقة منذ عشرات السنين.