"الخريف" يبحث مع شركة "إمبراير" البرازيلية توطين صناعة الطيران بالمملكة

يُذكر أن شركة "إمبراير- Embraer" تأسست عام 1969م، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك التصميم والتصنيع والصيانة، وتعمل في الأسواق عبر الأمريكتين، وإفريقيا، وآسيا، وأيضًا أوروبا، وسلمت في هذا الإطار أكثر من 8000 طائرة لقطاعات الطيران التجاري، وبدأ العمل بين المملكة والشركة خلال منتدى الطيران السعودي البرازيلي في عام 2023م، وفي مايو 2024، وقعت Embraer، والمركز الوطني للتنمية الصناعية NIDC، ومجموعة AHQ، مذكرة تفاهم لتعزيز النظام البيئي للطيران في المملكة، مع التركيز على اعتماد طائرات Embraer، والتعاون التكنولوجي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030، وتتضمن تقييم عائلة E21 لمشروع شركة طيران إقليمي جديد.