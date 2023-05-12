شاهد.. قرود "البابون" تهاجم متنزهين بـ"سودة عسير".. نجوا بأعجوبة

وهاجمت في وقت لاحق طفلة لا تتجاوز العامين كانت برفقة والدتها بمطل جبهان بمركز قنا غرب عسير، لينجح مواطن كان على مقربة من الأسرة في إنقاذ الطفلة قبل أن تصاب بأذى ولله الحمد، ونشرت "سبق" الحادثتين في حينها.