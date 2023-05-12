شاهد.. قرود "البابون" تهاجم متنزهين بـ"سودة عسير".. نجوا بأعجوبة

لا تزال "قرود البابون" تشكل خطراً كبيراً على أرواح سكان عسير وزوارها.
وتفصيلاً، رصدت "سبق" مؤخراً مهاجمة "قرود البابون" متنزهين بسودة عسير خلال تواجدهم بإحدى مطلاتها مثيرة الذعر والرعب في نفوسهم.
ونجحت عائلة داهمتها تلك القرود من النجاة بأعجوبة بعد إبعادها عن مركبتهم والصعود إليها بعد التفافها حول شاب وفتاة، ما أثار الذعر والخوف في نفسيهما والمتواجدين بالمكان.
وطالب الجميع بالتحرك وإيجاد الحلول التي تضمن تحييد خطرها بعد أن تسببت في إصابة العديد من الأشخاص في أوقات سابقة.
وكانت "البابون" قد هاجمت وافداً خلال تواجده داخل شاحنته بعقبة شعار ما ألحق به جروحاً غائرة نقل على إثرها للمستشفى.
وهاجمت في وقت لاحق طفلة لا تتجاوز العامين كانت برفقة والدتها بمطل جبهان بمركز قنا غرب عسير، لينجح مواطن كان على مقربة من الأسرة في إنقاذ الطفلة قبل أن تصاب بأذى ولله الحمد، ونشرت "سبق" الحادثتين في حينها.