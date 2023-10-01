تراجع قليل في درجات الحرارة في بعض المناطق مع استمرار فرص بعض الأمطار الرعدية اليوم الأحد

ويكون الطقس رطبًا على المناطق الساحلية الممتدة من جازان جنوبًا حتى المدينة المنورة، مع فرص لتشكّل الشبورة المائية (الضباب الخفيف) في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق.