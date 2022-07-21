العالمي يزيد الراجحي يكمل رحلة الدفاع عن لقبه في الجولة الرابعة من كأس العالم

ويطمح أيقونة المملكة في رياضة المحركات السعودية، في تحقيق فوزه الثاني لهذا الموسم في باها آراغون، بعد فوزه في باها إيطاليا قبل أسبوعين، وستكون هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها البطل السعودي في الباها الإسباني على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تجهيز فريق "أوفردرايف" للسباقات؛ حيث تعود مشاركته الأولى في عام 2014.