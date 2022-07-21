العالمي يزيد الراجحي يكمل رحلة الدفاع عن لقبه في الجولة الرابعة من كأس العالم

يكمل حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي، مشواره للدفاع عن لقبه لخوض غمار النسخة الثامنة والثلاثين من باها آراغون الإسباني، رابع جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها بصحبة ملاحه الإيرلندي مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس.
وسيقام "الباها" في مقاطعة تيرويل الريفية التي تقع ضمن حدود منطقة آراغون على مرحلتين ما بين الـ22 والـ24 من شهر يوليو الجاري دون مرحلة تأهيلية بمسافة إجمالية تبلغ 595.00 كيلومترًا عبر مسارات تقنية حصوية خادعة تتسم بالسرعة وتحت درجات الحرارة المرتفعة.
وستنطلق المرحلة الأولى بمرحلتين انتقائيتين في يوم السبت بمسافة إجمالية 435.00 كيلومترًا. وفي يوم الأحد، ستشهد المدينة ختام الباها بالمرحلة الثانية والأخيرة بمسافة 160.00 كيلومترًا فقط.
ويطمح أيقونة المملكة في رياضة المحركات السعودية، في تحقيق فوزه الثاني لهذا الموسم في باها آراغون، بعد فوزه في باها إيطاليا قبل أسبوعين، وستكون هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها البطل السعودي في الباها الإسباني على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تجهيز فريق "أوفردرايف" للسباقات؛ حيث تعود مشاركته الأولى في عام 2014.
ووجّه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات؛ على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.
وقال الراجحي عن مشاركته المرتقبة: "أتطلع لخوض سباق باها آراغون نهاية الأسبوع، ستكون مشاركتي الثالثة في مسيرتي ضمن راليات الباها".
وتابع: في العام الماضي كنت أتنافس هنا لنيل لقب كأس العالم، واليوم أتنافس للدفاع عن لقبي، بعد أن حققته الموسم الماضي. إنه شعور رائع أن تكون حامل لقب الكأس وأن تبذل قصارى جهدك للدفاع عنه.
وأكمل: "كان عام ٢٠١٤ أول مرة أشارك فيها في باها آراغون، أحب هذا النوع من الراليات فهي من الراليات الكلاسيكية المعروفة، والتي تقام في إسبانيا منذ عام ١٩٨٣.. سعيد لدعم هذا الرالي والمنافسة على أرضها بين جماهير الإسبان الغفيرة التي تحب وتشجع هذه الرياضة بشكل كبير".
وأضاف الراجحي: "بالطبع، أترقب خوض منافسة شرسة وتحدٍّ قوي في الأراضي الإسبانية؛ خصوصًا تحت ظل موجة الحر التي تضرب أوروبا هذا العام.. على أية حال أتمنى السلامة للجميع، نحن على أتم الاستعداد لخوض هذه التجربة المثيرة في إقليم آراغون، جاهزون لتحقيق الفوز، سنبذل قصارى جهدنا بوضع الاستراتيجية والتخطيط المناسبين؛ سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا".