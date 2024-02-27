بالصور.. سفيرة الدنمارك وسفير إندونيسيا ومرافقوهما يزورون "ملح القصب"

قامت سفيرة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية ليزالوته بليزنر وابنها وزوجها بزيارة لموسم ملح القصب، كما قام سفير إندونيسيا الدكتور عبد العزيز أحمد بزيارة مماثلة لموسم القصب، ويرافقه السيد بوف يوسف عارفين وزير مستشار في قسم الاقتصاد والتجارة، والسيد إحسان نوغروهو، سكرتير ثانٍ في قسم الاقتصاد والتجارة، وعبد الحي حنان، سكرتير السفير، وسومارنو مارجوهان، موظف قسم الاقتصاد والتجارة.
وكان في استقبالهم رئيس مركز القصب سعد القاسم، ورجل الأعمال المهندس طارق القصبي، ورئيس البلدية المهندس مطلق أبوثنين وعدد من منظمي الموسم.
وتجول السفيران والوفد المرافق لهما في أركان موسم ملح القصب، واطلعوا على برامجه المتنوعة التي ازدانت بها جنبات القرية التاريخية بالقصب، وتوشحت بها أسواق القرية ومبانيها الطينية القديمة.
وأشاد "السفيران" بفعاليّات وبرامج موسم الملح التي استهوت جميع فئات المجتمع، وعبّرا عن سعادتهما بحفاوة الاستقبال وحُسن الضيافة، والتميز في التنظيم، والإبداع في البرامج الثقافية والحرفية والترفيهية المصاحبة لموسم الملح.