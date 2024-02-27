بالصور.. سفيرة الدنمارك وسفير إندونيسيا ومرافقوهما يزورون "ملح القصب"

قامت سفيرة الدنمارك لدى المملكة العربية السعودية ليزالوته بليزنر وابنها وزوجها بزيارة لموسم ملح القصب، كما قام سفير إندونيسيا الدكتور عبد العزيز أحمد بزيارة مماثلة لموسم القصب، ويرافقه السيد بوف يوسف عارفين وزير مستشار في قسم الاقتصاد والتجارة، والسيد إحسان نوغروهو، سكرتير ثانٍ في قسم الاقتصاد والتجارة، وعبد الحي حنان، سكرتير السفير، وسومارنو مارجوهان، موظف قسم الاقتصاد والتجارة.