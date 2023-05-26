إحباط محاولة تهريب 460 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء ضباء

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.