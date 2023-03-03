"مصنع الأحلام" و"صناعة الأبطال".. نادي بنفيكا ومجموعة السعودية "HJKSA" يستكشفان الفرص بالمملكة

ويهدف المشروع المشترك والذي يحمل اسم "صناعة أبطال سعوديين" إلى إنشاء لجنة توجيهية تتألف من كبار أعضاء نادي بنفيكا وممثلي شركة HJKSA ، وفريق متخصص من محترفي بنفيكا، حيث يكون مقر اللجنة في الرياض، فيما تقوم اللجنة بتقييم الفرص المتاحة في المملكة، فيما يتعلق بتطوير الرياضة، وتدريب الرياضيين للوصول إلى أداء عالٍ وتدريب لاعبين أولمبيين في العديد من الرياضات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الصالات والكرة الطائرة وألعاب القوى.