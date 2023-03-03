"مصنع الأحلام" و"صناعة الأبطال".. نادي بنفيكا ومجموعة السعودية "HJKSA" يستكشفان الفرص بالمملكة

أعلن نادي بنفيكا ومجموعة السعودية "HJKSA" التي تمتلكها الأميرة جواهر بنت سعود بنت نايف آل سعود، أن محترفي بنفيكا قادمين إلى المملكة العربية السعودية بين 12 و18 مارس الجاري للتحدث مع بعض أكبر المؤسسات، كما يتم التفاوض على الفيلم الوثائقي "مصنع الأحلام"، الذي يشرح عمل أكاديمية الشباب Benfica مع أكبر القنوات في المملكة العربية السعودية لتكون متاحة للجمهور.
ويتضمن الإعلان الكشف عن عقد شراكة يهدف إلى استكشاف الفرص الرياضية والتجارية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق منهجية التدريب العالمية المستخدمة في النادي البرتغالي في المملكة.
ويهدف المشروع المشترك والذي يحمل اسم "صناعة أبطال سعوديين" إلى إنشاء لجنة توجيهية تتألف من كبار أعضاء نادي بنفيكا وممثلي شركة HJKSA ، وفريق متخصص من محترفي بنفيكا، حيث يكون مقر اللجنة في الرياض، فيما تقوم اللجنة بتقييم الفرص المتاحة في المملكة، فيما يتعلق بتطوير الرياضة، وتدريب الرياضيين للوصول إلى أداء عالٍ وتدريب لاعبين أولمبيين في العديد من الرياضات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الصالات والكرة الطائرة وألعاب القوى.
ويتمتع نادي بنفيكا بسمعة عالمية متميزة، لتميزه في تنمية المواهب؛ حيث فازت أكاديمية بنفيكا بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم في العالم ثلاث مرات، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر المرموقة في دبي، كما شارك العديد من لاعبي النادي في الألعاب الأولمبية عبر مختلف الرياضات، بما في ذلك ألعاب القوى وفنون الدفاع عن النفس والتجديف.
وتعد "HJKSA" مجموعة متنوعة من الشركات مقرها المملكة العربية السعودية، اجتذبت على مر السنين العديد من الشركات للعمل في المملكة، وكانت بمثابة نقطة انطلاق للعديد من هذه الشركات للتوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفًقا لبرنامج وطموحات برنامج الرؤية السعودية 2030، وتسعى المجموعة جاهدة لعقد أفضل التحالفات في السوق الدولية، مما يوفر فرًصا مبتكرة وجذابة للمملكة العربية السعودية.
من جانبها، أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت سعود بن نايف آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة HJKSA، أن "المملكة العربية السعودية تعيش حاليًا في مرحلة ينتعش فيها الاقتصاد، وهناك العديد من الإمكانات غير المستغلة التي يجب على المستثمرين المحليين والأجانب استكشافها بعد إطلاق رؤية 2030؛ حيث ينمو السوق السعودي بشكل مطرد مما يفتح الأبواب أمام استثمارات مبتكرة في بيئة أعمال مستدامة.
وأضافت: "مرّ الاقتصاد السعودي بتغيرات ديناميكية وإيجابية، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جذابة توفر فرصًا غنية في مختلف القطاعات، وتملك موارد استثنائية وسوقًا كبيرًا وقوانين داعمة للأعمال، وتعكس الشراكة مع بنفيكا، والذي يملك أفضل أكاديمية كرة قدم للشباب في العالم".
وقال رئيس بنفيكا، روي كوستا: "يشرفنا أن نكون جزءًا من التغيير العالمي الذي تحققه المملكة العربية السعودية من خلال الرياضة، ومصممون على تكريس معرفتنا وخبرتنا وموهبتنا للمشروع"، مؤكداً أن بنفيكا هي علامة تجارية رائدة مختصة بتدريب الرياضيين ذوي الأداء العالي، وتابع: "نحن متطلعون بشدة للنتائج التي سيقدمها هذا المشروع إلى المنطقة في المستقبل، ونعتقد أن شركة HJKSA ستكون وسيلتنا لتحقيق ذلك".
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