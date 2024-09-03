مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ أربعينيًّا أصيب بجلطة قلبية حادة خلال 40 دقيقة

وتبين من الفحص الأوليّ وجود جلطة حادة في الشريان الأمامي للقلب، وفورًا تم تفعيل كود الجلطات، واستدعاء فريق طبي متخصص في أمراض القلب، والتعامل معه بعدة أنواع من الأدوية المسيلة، ومن ثم نُقل على عجل إلى غرفة القسطرة، وتم اكتشاف وجود جلطة وانسداد بنسبة 100% في الشريان الأمامي، إضافة إلى انسداد في الشريان الأيمن بنسبة 80%.