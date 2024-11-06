مبادرة وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية "دعم" تسلمان أجهزة كهربائية لـ 105 مستفيدات

وقد نُفّذ المشروع على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تقديم الدعم لعدد 39 مستفيدة، بينما تم في المرحلة الثانية خدمة 66 مستفيدة، ليصل إجمالي عدد المستفيدات إلى 105 مستفيدات، جميعهن من المسكنات في الإسكان التنموي ضمن مبادرة وقف صيتة وجمعية دعم.