مبادرة وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية "دعم" تسلمان أجهزة كهربائية لـ 105 مستفيدات

بمبادرة كريمة من وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، تم توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية لمستفيدات “جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن” بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار "مشروع راحة"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري للمستفيدات.
وقد نُفّذ المشروع على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى تقديم الدعم لعدد 39 مستفيدة، بينما تم في المرحلة الثانية خدمة 66 مستفيدة، ليصل إجمالي عدد المستفيدات إلى 105 مستفيدات، جميعهن من المسكنات في الإسكان التنموي ضمن مبادرة وقف صيتة وجمعية دعم.
من جانب آخر أكدت الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله آل سعود، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة بوقف صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله- : إن الدعم المقدم من وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز يأتي استجابةً لمتطلبات المستفيدات من الفئات المحتاجة، ويعكس رؤية الوقف في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر بالتعاون المشترك مع القطاع الخيري ودعم المبادرات المميزة.
ويأتي وقوف الأميرة ميدانيًا لتفقد أحوال المستفيدات يعكس حرصها على التواصل المباشر معهن وفهم احتياجاتهن وتقديم الدعم اللازم على أرض الواقع.
كما أشارت الأميرة جواهر إلى أن مشروع راحة يأتي كجزء من حزمة مبادرات تهدف إلى التمكين والاستدامة للمستفيدات ولأبنائهن وتوفير بيئة آمنة ومستقرة. ويعد المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 للارتقاء بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لكل ما يلزم لتحقيق حياة كريمة ومستقرة لهن وإشادة الأميرة بتميز واحترافية جمعية دعم في تقديم خدمات نوعية للمستفيدات.