ملاك "المنسي" بجازان: المعدات ظهرت مع زيارة نائب الوزير واختفت بعد ذلك

استغرب عدد من ملاك مخطط "القحمة" أو ما يطلق عليه من قبل البعض "المنسي"، والذي مضى عليها أكثر من عشرين عامًا بلا خدمات، منها الردم والسفلتة، من ظهور بعض معدات البلدية، تزامنًا مع زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنطقة قبل اختفائها بعد ذلك.