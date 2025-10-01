وزير السياحة يشارك في قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة في روما

وأضاف: "تُعدّ المملكة نموذجًا عالميًا يُحتذى به، إذ نجحت في توفير مئات آلاف الفرص التدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة السياحية إلى نحو (50%)، وتزداد أهمية هذه الأرقام عند النظر إلى التوقعات المستقبلية للقطاع، حيث إن ثلث الوظائف الجديدة عالميًا التي ستُضاف بحلول عام 2035م، ستأتي من قطاع السفر والسياحة، مما يجعله محركًا فريدًا للنمو الاقتصادي العالمي".