قبل المغادرة.. ضيوف برنامج الملك للحج ينثرون مشاعرهم على أكبر جدارية بمنى

وتفصيلاً، عبر الحجاج عن شكرهم وتقديرهم ومشاعرهم الجياشة تجاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تسابق الضيوف قبل مغادرتهم مشعر منى لأداء طواف الوداع إلى خط كلماتهم بعد أن أتموا الركن الخامس، مدونين عليها عبارات الشكر والثناء لما وجدوه من خدمات واهتمام من اللجان العاملة بالبرنامج، داعين الله أن يديم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وأمانها.