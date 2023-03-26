"زين السعودية" توصي بتوزيع أرباح بعد تحقيق أعلى إيرادات وربحية في تاريخ الشركة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "تمكنا من تحقيق مستهدفات التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا التي أطلقناها قبل 5 سنوات، وهو ما جعل عام 2022 عام التحول النوعي في مسيرتنا التشغيلية والربحية معًا.. لقد عملنا على تقديم أفضل التجارب للمستخدم، وكذلك تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة ككل. وهنالك العديد من العلامات الفارقة التي ميزت حضور زين السعودية خلال العام الماضي، وساهمت بشكل أساسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية: أولًا التوسع الكبير في استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، ولا سيما على مستوى قطاع الأعمال، عبر حلول وتطبيقات جديدة تواكب الجيل المقبل من الحلول التقنية، وتحديدًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقعين الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، وخدمات الحوسبة السحابية، وغيرها. فكنا أول من أطلق تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Stand- Alone)، وحرصنا على أن تصبح "سحابة زين"، الحاصلة على أعلى تصنيف من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الخيار المفضل لخدمات وحلول الحوسبة السحابية المتميزة على مستوى المملكة، من خلال تقديم مزيد من الخدمات والمنتجات. كذلك، عملنا على إثراء تجارب مستخدمينا عبر خدمة ياقوت الرقمية لنضع في متناولهم باقات رقمية متكاملة، والتي توجت بارتفاع قيمة العلامة التجارية لزين السعودية لتصل إلى أكثر من 3 مليار ريال سعودي، كأحد أكبر 14 علامة تجارية في المملكة حسب تصنيف براند فاينانس".