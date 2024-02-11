"أعجوبة لا شبيه لها بالعالم".. شاهد جولة "عبدالرحمن بن مساعد" السياحية لوادي "لجب"

ويمتد وادي "لجب" على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل "القهر" بطول يصل لنحو 11 كيلو مترًا تقريبًا متجهًا من الشمال إلى الجنوب، ليتقابل هذا الصدع بعد ثلاثة كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلو متر، ويشهد وادي "لجب" بمحافظة الريث -كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان- إقبالًا متزايدًا من قوافل الزوار من داخل المنطقة وخارجها على مدار العام.