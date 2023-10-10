في الخفجي.. "الالتزام البيئي" ينفذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة

وأوضح أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة تأتي تأكيدًا لحماية مياه المملكة الإقليمية، مشيرًا إلى أن المركز أقام 12 تمرينًا تعبويًا، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث، كما أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقامًا قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزًا بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.