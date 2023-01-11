محليات

برعاية وزير الداخلية.. "البسامي" يشهد تخرُّج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات "الدفعة الـ4"

في تخصصَيْ "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" و"أمن الحج والعمرة"  
مجندة تستعرض مهارة التصويب في حفل التخرج
مجندة تستعرض مهارة التصويب في حفل التخرج
واس
واس

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم حفل تخرج (255) خريجة في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وتلقت الخريجات التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن، وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.

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