طالبة جامعة المؤسس "لانا العباسي" تنال منحة أكسفورد وتطمح إلى التوسع في أبحاث الفضاء

جدير بالذكر أن برنامج المنح الدراسية الوقفية للطلاب والطالبات السعوديين قد تأسس في عام 2018، بتمويل من محمد العقيل للمنحة الأولى، وأُضيفت منحة ثانية عام 2020 بتمويل من أبناء عبدالرحمن العقيل بمساندة وتشجيع من وزارة التعليم السعودية، باعتبار أن التعليم يمثّل أحد أبرز الركائز لرؤية 2030 التي ترسم ملامح المستقبل الباهر والطموح للمملكة العربية السعودية.