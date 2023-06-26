تدشين غرفة عمليات رفادة لخدمة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في عرفات

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور وائل حلبي، أن الشركة ستطبق في حج هذا العام 1444هـ العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة المختلفة ضمن خطتها في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تقنية المراقبة الأمنية في مخيماتها كافة للتعرف على وجه الحاج عن بعد.