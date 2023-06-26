تدشين غرفة عمليات رفادة لخدمة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا في عرفات

دشّن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، غرفة العمليات الخاصة بشركة رفادة التابعة لحجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بمشعر عرفات، التي يمكن من خلالها متابعة أعمال ومهام خدمة ضيوفها من حجاج بيت الله، من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المخيمات التابعة للشركة.
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الدكتور وائل حلبي، أن الشركة ستطبق في حج هذا العام 1444هـ العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة المختلفة ضمن خطتها في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها تقنية المراقبة الأمنية في مخيماتها كافة للتعرف على وجه الحاج عن بعد.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مخيم نموذجي بتقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكن من خلاله متابعة درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والمقاييس الحيوية كافة، بالإضافة إلى قياس الكثافات وأعداد الحجاج داخل المخيمات، وذلك من أجل متابعة عملية النقل والتصعيد والنفرة، حيث سيتم ولأول مرة استخدام تجربة الذكاء الاصطناعي في قياس مؤشرات الأداء خلال عملية تحميل وتنزيل الحجاج في مشعر عرفات.