"السحيباني": اقتحام شرطة الاحتلال انتهاكٌ صارخٌ للوضع التاريخي وتَعدٍّ على جميع القوانين والمواثيق

وأشار "السحيباني" إلى أن السعودية من خلال رئاستها القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تم تأسيسها بعد الجريمة النكراء بإحراق المسجد الأقصى في عام 1969م، وتمثل في عضويتها أكثر من ربع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، تؤكد ضرورة تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات للأمم المتحدة ولمنظمة التعاون الإسلامي، وتطالب كذلك بضرورة الوقف الفوري لكل سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تدعو في الوقت ذاته إلى تصدي المجتمع الدولي بشكل عاجل لهذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية، والعمل على مواجهتها عبر السبل كافة المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية.