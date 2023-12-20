"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: رياح شديدة وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.