"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: رياح شديدة وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض والشرقية والشمالية وحائل وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النبهانية وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين القويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.