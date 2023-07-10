يستمر لمدة يومين.. "شؤون الحرمين" تُطلق ملتقى صناعة الباحثة

وقال الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: البحث العلمي من ركائز العلم المهمة، ومعالم التعلم الملحة؛ وإجادة البحث العلمي، والعَرْضِ المنهجي، والاهتمام بهذه الجانب، يكون القبول للبحث والكتاب، وللبحث العلمي بالحرمين الشريفين خصوصية دون سائر المساجد.