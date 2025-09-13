موسم الرياض ..الوزن الرسمي يكتمل بنجاح في لاس فيغاس والجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي

الجماهير التي ملأت القاعة تفاعلت بقوة مع لحظة صعود كل ملاكم على الميزان، وتعالت الهتافات والتصفيق، لتؤكد أن العالم بات على موعد مع واحدة من أقوى منافسات الملاكمة، التي ستنقل حصريًا عبر منصة نتفليكس إلى ملايين المشاهدين حول العالم.