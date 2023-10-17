لـ 47 لغة.. "العدل" تعلن ترجمة أكثر من 500 ألف جلسة قضائية عن بُعد

وقالت الوزارة إن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من إمكانية المرافعة والتحدث بغض النظر عن الحواجز اللغوية في أثناء الجلسة القضائية من خلال 64 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية، حيث تتم تهيئة المترجمين بحسب نوع الدعوى المرفوعة وتدريبهم على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين، وفهم المصطلحات القضائية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية، منوهةً أن المركز مزوّد بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة عن بُعد بالصوت والصورة وبسرية تامة عبر نظام التقاضي الإلكتروني من خلال الربط بين المركز والمحكمة والسجون.