تطبيق المرحلة الثانية في تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعامل الوافد على منشآت القطاع الخاص

وجاءت المرحلة الثانية امتداداً لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية، وتقتضي هذه الآلية: "تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه".