"تعليم جدة" تستضيف ورشة إعداد دليل التعاميم والقرارات في الميدان التعليمي

انطلقت اليوم الأحد، ورشة عمل إعداد دليل شامل للتعاميم والقرارات والأدلة المتعلقة بالميدان التعليمي، بحضور الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم حمد الوهيبي؛ والمدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي.
ينظم الورشة فريق الدليل الشامل للوثائق المنظمة للعمل بوزارة التعليم، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بمشاركة ممثلي إدارات التعليم بمقر بيت الطالب وتستمر يومين.
وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم حمد الوهيبي؛ أنّ الورشة تهدف تسهيل الوصول إلى القرارات والتعاميم واللوائح والأدلة وفق حوكمة وتنظيم جيّد، وكذلك تقديم الخدمة الأفضل للمستفيد.
وقدّم الوهيبي؛ الشكر والتقدير لكل مَن أسهم في تنظيم الورشة واستضافتها، متمنياً أن تحقّق الأهداف المرجوّة منها.
وكان اليوم الأول للورشة قد شهد تنفيذ خمس جلسات، تناولت الأولى؛ محور التعليم العام والتي تضمنت نشاطاً قدّمته مجموعة القصيم، إضافة إلى حلقات النقاش، فيما استعرضت مجموعة عسير في الجلسة الثانية محاور تنمية قدرات الطلاب، وتقويم الأداء المعرفي والمهاري، والتعليم الخاص والاستثمار، تلاها حلقة نقاش.
وفي ثالث جلسات الورشة قدّمت مجموعة المدينة المنوّرة عرضاً عن محاور الطفولة المبكّرة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وقنوات التعليم الإلكتروني، والأمن والسلامة والمرافق، واختتمت بعدها الجلسة بحلقة للنقاش.
وتناولت مجموعة جدة في الجلسة الرابعة محاور الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، ومراقبة جودة الخدمات، والاتصال المؤسسي، إضافة إلى حلقة نقاش قبل أن تختتم الورشة أعمال اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي شهدت مراجعة ختامية لحصر الوثائق المنظمة للعمل في الميدان التعليمي، كما تخلل الجلسة التي أدارها مرشد الكويكبي نقاشٌ للمشاركين فيها.
وتختتم الورشة أعمالها غداً الإثنين، بجلستَي عمل، تتناول الأولى، منهجية تنظيم الوثائق ونشرها، والجلسة الأخرى، تقديم خطة عمل لفريق إعداد الدليل الشامل للوثائق المتعلقة بالميدان التعليمي.
وأوضحت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي؛ أن الورشة تعد الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن العمل حتى يصل إلى الاكتمال والنجاح يحتاج إلى تنظيم وحوكمة، لذلك جاءت هذه الورشة لإعطاء القرارات والتعاميم والوثائق وتحديثاتها صبغة التنظيم، وتصنيفها وتوحيد قنوات نشرها.