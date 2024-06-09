"تعليم جدة" تستضيف ورشة إعداد دليل التعاميم والقرارات في الميدان التعليمي

وتناولت مجموعة جدة في الجلسة الرابعة محاور الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، ومراقبة جودة الخدمات، والاتصال المؤسسي، إضافة إلى حلقة نقاش قبل أن تختتم الورشة أعمال اليوم الأول بالجلسة الخامسة التي شهدت مراجعة ختامية لحصر الوثائق المنظمة للعمل في الميدان التعليمي، كما تخلل الجلسة التي أدارها مرشد الكويكبي نقاشٌ للمشاركين فيها.