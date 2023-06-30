يمر خلاله 300 ألف حاج بالساعة.. الحُجاج: جسر الجمرات تحفة معمارية عالمية

يشار إلى أن جسر الجمرات مخصص لسير الحجاج إلى الجمرات أثناء موسم الحج، وهو يضم الجمرة الصغرى، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبةً وتسمى الجمرة الكبرى، ويمر من خلاله 300 ألف حاج في الساعة، وقد شهد هذا الجسر العديد من حوادث التدافع بين الحجاج أدت إلى وفاة المئات.