قبيل اجتماع "أوبك" في فيينا.. وزير الطاقة يلتقي نظراءه من الإمارات والكويت والعراق

ووصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني ووزير النفط الكويتي بدر الملا ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إلى النمسا في صباح اليوم، قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.