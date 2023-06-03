قبيل اجتماع "أوبك" في فيينا.. وزير الطاقة يلتقي نظراءه من الإمارات والكويت والعراق

الْتقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في فيينا نظراءه من الإمارات والكويت والعراق، قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
ووصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني ووزير النفط الكويتي بدر الملا ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إلى النمسا في صباح اليوم، قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.
ولم يبدأ اجتماع أوبك الذي يُعقد كل ستة أشهر عشية الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك+ والذي سيُعقد أيضًا بحضور شخصي للوزراء في فيينا.
ووفق "روسيا اليوم" فإن دول أوبك+ تدرس خيارات مختلفة للعمل بشأن معايير إنتاج النفط في اجتماع 4 يونيو؛ بما في ذلك تخفيضات الإنتاج.