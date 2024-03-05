جازان.. متوسط سعر متر الأراضي ينخفض 36% مسجلاً أدنى مستوى له منذ 3 أعوام

وأضافوا: هناك أمور أخرى مساعدة علاوة على ضغط الفائدة، منها تحويل الدعم السكني إلى مصفوفة وعروض مشاريع وزارة الإسكان ذات النسب المنخفضة، ودخول شهر رمضان، ويتبعه العيد، ثم إجازة الحج.. وكلها عوامل مؤثرة تسهم في تراجع وركود السوق. وما يحدث هو موجة تصحيحية بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.