من سماء الطائف.. مناظر لـ"الإعصار القمعي" محمَّل بالأمطار

من سماء الطائف وثَّق المواطن عامر النفيعي لوحة طبيعية للإعصار القمعي وهو يتصل بالسحب المحمَّلة بأطنان المياه، فيما يعرف بإعصار "تورنادو" الذي يكون متكونًا من قطرات ماء وغبار وحطام، ويدور بشكل حلزوني.
ويُعرف الإعصار القمعي بأنه عاصفة هوائية عنيفة، تتكون من مسارات عمودية من الهواء، تدور بشكل عنيف، وتمتد من عاصفة رعدية قوية إلى سطح الأرض.
وتعد الأعاصير القمعية ظاهرة جوية غير معتادة في السعودية والجزيرة العربية، لكن الإعصار يحدث مع السحب الرعدية الشديدة، وعلى مساحة محددة، وعمره قصير.
وقد سبق حدوث مثله في مناطق الطائف وجدة وجازان، ومناطق أخرى، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية.
وعلى الرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أنه ينصح بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات.
من جانبه، أكد عامر النفيعي، موثق المقطع، لـ"سبق" أنه يعشق الطبيعة والظواهر الكونية؛ لما لها من أثر في التفكر في جميل صنع الخالق جل وعلا، وقال: "في صباح اليوم شدني منظر الإعصار القمعي وهو يصل بين الأرض والغيوم، في منظر جمالي لا يتكرر إلا نادرًا؛ ما دفعني لتوثيقه بعدسة كاميرتي".