من سماء الطائف.. مناظر لـ"الإعصار القمعي" محمَّل بالأمطار

من جانبه، أكد عامر النفيعي، موثق المقطع، لـ"سبق" أنه يعشق الطبيعة والظواهر الكونية؛ لما لها من أثر في التفكر في جميل صنع الخالق جل وعلا، وقال: "في صباح اليوم شدني منظر الإعصار القمعي وهو يصل بين الأرض والغيوم، في منظر جمالي لا يتكرر إلا نادرًا؛ ما دفعني لتوثيقه بعدسة كاميرتي".