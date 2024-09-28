"التخصصات الصحية" تعقد لقاء المجالس المهنية وتناقش توجهاتها المستقبلية

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أهمية المجالس واللجان العلمية والمهنية في الهيئة، ودورها الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الهيئة من خلال رسم السياسات ووضع المعايير التي تسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الصحية والتعليمية.