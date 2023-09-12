شاهد.. وفد نمساوي يزور مكتبة "عبدالعزيز العامة" بالرياض

وعبر فيصل بن معمر، عن سعادته بزيارة الوفد؛ حيث رأى أن هذه الزيارة تعزز من قيم العلاقات الثقافية والمعرفية بين النمسا والمملكة، وتأتي في وقت مواكب للمشاركة النمساوية في الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي بالرياض، وهو الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير للثقافة في التعارف والتبادل المعرفي وبناء الجسور الحضارية.