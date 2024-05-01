محليات

تعرَّف على إجراءات ترخيص الاستوديوهات المتحرّكة ومواقع إنتاج المحتوى الإعلامي

من بينها تقديم ما يثبت كفاءة مقدّم الطلب أو المسؤول الإداري للمنشأة لإدارة النشاط