تعرَّف على إجراءات ترخيص الاستوديوهات المتحرّكة ومواقع إنتاج المحتوى الإعلامي

ترخّص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الاستوديوهات المتحرّكة والمواقع المجهّزة لإنتاج المحتوى الإعلامي، بإجراءات سلسة وسريعة.
وقالت الهيئة: ضوابط وشروط تشغيل استوديو انتاج تتضمن أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وأن يكون النشاط الإعلامي مضافاً في السجل التجاري، وأن تكون الهوية سارية الصلاحية "هوية وطنية- هوية مقيم- جواز سفر".
وأضافت: الضوابط والشروط تشمل كذلك تقديم ما يثبت كفاءة مقدم الطلب أو المسؤول الإداري للمنشأة لإدارة النشاط، والعنوان الوطني، واستمارة مركبة سارية المفعول على ملكية الجهة المتقدمة بالطلب "الاستوديو المتحرّك".