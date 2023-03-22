لمصادفة يوم 24 الجمعة.. للشهر الثاني على التوالي إيداع دعم الإسكان الأحد

للشهر الثاني على التوالي سيتم إيداع الدعم السكني للمستفيدين الأحد 26 مارس؛ لمصادفة موعد الإيداع 24، يوم جمعة، وسط مطالبات بتطبيق آلية صرف الرواتب في الدعم، وذلك بإيداع الدعم يوم الخميس إذا كان يوم الجمعة يوافق 24، وإيداعه الأحد إذا كان يوم السبت يوافق 24.
وكانت وزارة الإسكان قد ثبّتت تاريخ إيداع الدعم السكني، بحيث يكون يوم 24 من كل شهر.
وكان الصندوق العقاري قد بيّن أن نسبة تملك المواطنين للسكن بلغت أكثر من 60%، وفق آخر إحصائية رسمية التي صدرت عام 2020، وأشار إلى أن الجهود متواصلة من أجل رفع النسبة إلى 70% بحلول 2030.
وأكّدت وزارة الإسكان أن البرنامج تَمَكّن من خدمة 1.4 مليون أسرة في مختلف مناطق المملكة، وتقديم كل الحلول السكنية؛ مشيرة إلى أن برنامج "سكني" يستهدف خدمة 120 ألف أسرة في العام الحالي من خلال كل الحلول التمويلية.