لمصادفة يوم 24 الجمعة.. للشهر الثاني على التوالي إيداع دعم الإسكان الأحد

للشهر الثاني على التوالي سيتم إيداع الدعم السكني للمستفيدين الأحد 26 مارس؛ لمصادفة موعد الإيداع 24، يوم جمعة، وسط مطالبات بتطبيق آلية صرف الرواتب في الدعم، وذلك بإيداع الدعم يوم الخميس إذا كان يوم الجمعة يوافق 24، وإيداعه الأحد إذا كان يوم السبت يوافق 24.