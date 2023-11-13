شاهد.. "جائزة عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن" تختتم دورتها الأولى

وتهدف الجائزة إلى دعم كل الباحثين والمختصين وطلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا، وتركز على المجالات البحثية والمشاريع التي تتناول موضوع أنسنة المدن، والتي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني في المدن وتعزز التحول من سلبية المكان الصامت إلى إيجابية المكان المتفاعل من خلال خلق بيئة مبنية تسهل حركة وتفاعل الناس في البيئة العمرانية.