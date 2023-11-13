شاهد.. "جائزة عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن" تختتم دورتها الأولى

بحضور الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ نظمت جامعة الملك سعود، ممثلةً بكلية العمارة والتخطيط جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن أعمال دورتها الأولى، وتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي الذي عُقِد اليوم الاثنين في رحاب جامعة الملك سعود.
وفي كلمة الحفل التي ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة الدكتور عبدالعزيز الدغيشم، شكر الأمير عبدالعزيز بن عياف على الدعم المقدم في المجال البحثي والارتقاء به، كما شكر المشاركين والمتقدمين للجائزة في دورتها الأولى.
بعدها تم عرض مرئي عن الجائزة، وتكريم الفائزين بجائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن في فروعها الأربعة، وهي جائزة البحث العلمي في أنسنة المدن، وجائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا، وجائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، وجائزة المنح البحثية.
وتهدف الجائزة إلى دعم كل الباحثين والمختصين وطلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا، وتركز على المجالات البحثية والمشاريع التي تتناول موضوع أنسنة المدن، والتي تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني في المدن وتعزز التحول من سلبية المكان الصامت إلى إيجابية المكان المتفاعل من خلال خلق بيئة مبنية تسهل حركة وتفاعل الناس في البيئة العمرانية.