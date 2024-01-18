أمير الشرقية يرعى احتفال جامعة الملك فيصل بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، احتفال جامعة الملك فيصل بمرور خمسين عامًا على تأسيسها تحت عنوان "جامعة الملك فيصل، خمسون عامًا نماء وعطاء"، وإطلاق عددٍ من المبادرات وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين ووجهاء المجتمع، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة.