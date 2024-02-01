"موجة برد" تستمر أسبوعاً.. "الحصيني": طويلة ومتعبة والهطولات جانبها الإيجابي

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "انخفاض ملموس في درجات الحرارة؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من واحد تحت الصفر إلى أربع درجات مئوية، والعظمى من 10 إلى 17 درجة مئوية، والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تتراوح الحرارة الصغرى من اثنين فوق الصفر إلى 8 درجات مئوية والعظمى تتراوح بين 12 إلى 18، مشيراً إلى أن هذا "يعني البرد في الليل وفي النهار في بعض الأيام على ما سبق".