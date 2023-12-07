رابع موازنة تريليونية تقدرها المملكة تاريخيًّا.. "السديس" يهنئ القيادة بإعلان ‫الميزانية

وأكد أن ما تنعم به هذه البلاد الطيبة المباركة (المملكة العربية السعودية) من الأعطيات الربانية، والنعم الفياضة؛ التي في هرمها: نعمة الأمن والأمان، ونعمة ولاة أمرنا الميامين، ونعمة النماء والازدهار.. وأن توالي النعم على هذه البلاد المباركة وترادفها؛ ما هو إلا بتمسكها بعرى الإسلام والعقيدة الصافية، وتحكيم الكتاب والسنة، وخدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما، قال سبحانه: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ [الأنعام: ٨٢]، وقال: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض..﴾ [الأعراف: ٩٦]، فالتحدث بهذه النعم من شكرها، واللهج بها يعين على ذكرها، فولاة أمر هذه البلاد المباركة قدموا الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، اهتمامًا وعنايةً، وحرصًا ورعايةً، وعمارةً حسيةً ودينيةً، وليس ذلك بمستغرب ولا وليد؛ بل نهج سائر متسلسل منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والرخاء والنماء، وأن يوفق الجميع لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.. إنه سميع مجيب، وبالإجابة جدير.