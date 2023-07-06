قريبًا.. الإطلاق العالمي القريب لسيارة الطرق الوعرة الذكية JAECOO 7 الجديدة كليًّا

التقاءً مع رغبات الباحثين عن سيارات دفع رباعي ذات قيادة استثنائية، قدمت العلامة التجارية JAECOO طرازًا جديدًا من سياراتها، والمتمثلة في JAECOO 7، سيارة الدفع الرباعي الذكية للطرق الوعرة، التي طورتها الشركة مؤخرًا بعد جهود حثيثة منها في عمليات البحث والتطوير؛ حيث حصلت JAECOO 7 على نظام ARDIS مع سبعة سيناريوهات رئيسية للقيادة، وهي: المدنية، الضواحي، الطرق السريعة، الصحاري والجبال، المعابر المائية، الطين والثلج، والتي تُوَائم مناخ المملكة الحار الذي يغطي أغلب المناطق، أو البارد مثل تبوك.