قريبًا.. الإطلاق العالمي القريب لسيارة الطرق الوعرة الذكية JAECOO 7 الجديدة كليًّا

التقاءً مع رغبات الباحثين عن سيارات دفع رباعي ذات قيادة استثنائية، قدمت العلامة التجارية JAECOO طرازًا جديدًا من سياراتها، والمتمثلة في JAECOO 7، سيارة الدفع الرباعي الذكية للطرق الوعرة، التي طورتها الشركة مؤخرًا بعد جهود حثيثة منها في عمليات البحث والتطوير؛ حيث حصلت JAECOO 7 على نظام ARDIS مع سبعة سيناريوهات رئيسية للقيادة، وهي: المدنية، الضواحي، الطرق السريعة، الصحاري والجبال، المعابر المائية، الطين والثلج، والتي تُوَائم مناخ المملكة الحار الذي يغطي أغلب المناطق، أو البارد مثل تبوك.
ويستجيب نظام ARDIS بثبات وأداء قوي بأقصى سرعة ممكنة من خلال نظام الدفع الرباعي؛ حيث تقوم أنظمة السيارة بضبط الأدوات المهمة؛ مثل قوة المحرك وزوايا التوجيه بناءً على ظروف الطريق؛ مما يضمن قوة جر ممتازة توفر كفاءة وأمان وراحة عالية أثناء تجارب القيادة في المدينة والطرق السريعة.
كما تتمتع JAECOO 7 بميزة أخرى في مقصورتها الذكية؛ حيث تم تجهيزها بشاشة بانورامية متطورة بقياس 14.8 بوصة، توفر ترفيهًا متطورًا وتجربة سمعية بصرية لا مثيل لها في سيارات الدفع الرباعي ذات الفئة، وتتيح الشاشة W-HUD (شاشة عرض الزجاج الأمامي) رؤية واضحة لمعلومات القيادة ضمن مجال رؤية السائق، بينما يوفر الهيكل الشفاف رؤية أوضح لحالة السيارة ومعلومات الملاحة، وإمكانية التحكم في الوظائف المختلفة للنظام الداخلي للسيارة.
إضافة لذلك، تتبنى JAECOO 7 لغة تصميم فريدة من نوعها، تعرض أسلوبًا ترفيهيًّا حضريًّا راقيًا، مظهره العام مهيب وصلب، ويتميز بخطوط نظيفة وسلسة، فتمتاز الشبكة الأمامية بتصميم على طراز الصفوف ومصابيح أمامية حادة LED، كما يكشف المظهر الجانبي عن إحساس بالقوة؛ مما يجعل السيارة تبدو مستقرة ومتوازنة. علاوة على ذلك فإن التصميم الداخلي بسيط وسخي؛ إذ إن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل يبدو واضحًا وجليًّا في الأنماط المستخدمة في المقصورة واتجاهات الموضة التي تجمع بشكل مثالي بين القوة والجمال.
ونشأت العلامة التجارية لتلبية احتياجات ورغبات النخبة الحضرية المقيمين هنا في المملكة العربية السعودية؛ إذ تعتزم OMODA وJAECOO إنشاء مكتب رئيسي لشركة أجنبية مملوكة بنسبة 100% هنا في العاصمة الرياض، عوضًا عن الطرق التقليدية لبيع السيارات من خلال الموزعين؛ إذ سيتكلل اتحادهم بحمل مسؤولية تامة عن الأعمال التجارية للعلامة؛ مما سيمكّن العملاء من الوصول إليهم بشكل مباشر على أراضي المملكة؛ لا سيما وأن مراكز الصيانة والخدمات الخاصة ستكون متاحة محليًّا.
وستكون السيارة الجديدة متاحة عالميًّا بدءًا من الربع الرابع من العام الحالي، لتوفر مزيجًا فريدًا من الأداء والابتكار في عالم السيارات المتغير والمتطور باستمرار.