"التويجري": بناء السلام بنبذ العنف وتحسين أمن المجتمعات

وشدد على أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتبع منهجاً وقائياً في منع وقوع النزاعات المسلحة من خلال الإنذار بحدث أو أزمة وشيكة أو محتملة الحدوث؛ والتأهب للعمل وإجراء التدريبات؛ ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتفعيل تطبيقه والحيلولة دون تعرضه لأي انتهاكات؛ وتقليل مخاطر النزاعات؛ وتعزيز رؤية عالمية للحماية؛ وتفعيل جميع الأعمال المعززة لأمن المجتمعات وحمايتها من مخاطر وتداعيات العنف المسلح؛ وتحسين أمن المجتمعات وتمكينها من إدارة خلافاتها ونزاعاتها دون اللجوء إلى العنف؛ والعمل بشكلٍ جماعي من أجل بناء سلام مستدام وشامل؛ ومعالجة أسباب النزاعات لكي لا تندلع من جديد. مضيفاً أن الاضطرابات الأمنية والنزاعات المسلحة التي تعاني منها بعض بلدان العالم أثرت على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كما أن آثار تلك النزاعات طالت شعوباً أخرى مؤثرة على أمنها الغذائي والصحي؛ وكما جاء في الأثر "الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان" مما يحتّم مضاعفة الجهود لإحلال السلام حفاظاً على حقوق الشعوب.