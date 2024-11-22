بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج.. منتدى المحتوى المحلي يختتم ثاني أيامه

واستكملت الهيئةُ، على هامش المنتدى في اليوم الثاني، توقيعَ "9" اتفاقيات مشاركة اقتصادية؛ وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلّي وخلق الصناعات داخل المملكة العربية السعودية، مفصلة على النحو الآتي: الاتفاقية الأولى مع شركة "هيلث إنسايتس" تشمل 5 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال توطين الخدمات والبحث والتطوير؛ وذلك من خلال العمل على تأسيس شركة "هيلث إننسايتس" في المملكة وتوطين برنامج ميدكا كلاودكير. والاتفاقية الثانية مع شركة "بورينغير انجلهايم" وتشمل 4 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال البحث والتطوير ونقل المعرفة وتوطين الصناعة؛ إذ تتضمن تأسيس مقر إقليمي للشركة داخل المملكة، وإجراء تجارب سريرية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتوطين صناعة علاج دوائي، بالإضافة إلى تدريب طلاب الصيدلة السعوديين عليها. والاتفاقية الثالثة مع شركة "جلياد" التي تشمل 5 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال نقل التقنية والتعاقد من الباطن؛ حيث تتضمن المشاريعُ إنشاءَ كيان تجاري للشركة داخل المملكة، بالإضافة إلى تأهيل مراكز علاجية.