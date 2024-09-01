"سدايا" تطلق لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

وتتضمن اللائحة عددًا من المواد منها: معايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة، والأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة، وحالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسبة والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية، والنقل اللاحق للبيانات الشخصية، والعدول عن الإعفاء، وتقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.