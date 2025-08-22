عبدالعزيز النصير: العام الدراسي الجديد حياة متجددة وشراكة تصنع المستقبل

أوضح النصير أن المعلم يمثل اليد الصانعة للأمل والشمس المشرقة في نفوس طلابه، لا سيما أولئك الذين يخطون خطواتهم الأولى في طريق التعليم، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على التدريس، بل يمتد لزرع حب المدرسة في نفوس تلاميذه بالرحمة والتشجيع والقدوة الحسنة، مع مراعاة ظروفهم وقدراتهم الفردية، بعيدًا عن تكاليف تتجاوز طاقتهم.