محافظ رجال ألمع يوجّه بتكثيف الجهود لتنظيم حركة السير على عقبة الصماء

وتفصيلاً، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير "تركي بن طلال" من خلال إقامة غرفة عمليات تضم عددًا من القطاعات بالمحافظة، حيث وجّه بضرورة إزالة الانهيارات الصخرية بشكل عاجل حال وقوعها عند هطول الأمطار، وذلك لعدم عرقلة حركة السير على العقبة، وكذلك رفع درجة الاستعداد لفرق الصيانة لأي طارئ، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على العقبة وبخاصة عند هطول الأمطار والالتزام بالتعليمات لضمان سلامة المسافرين.