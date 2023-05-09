محافظ رجال ألمع يوجّه بتكثيف الجهود لتنظيم حركة السير على عقبة الصماء

وجّه محافظ محافظة رجال ألمع "الحسن بن عبدالخالق الحفظي" بتكثيف الجهود المبذولة من سائر القطاعات لتنظيم السير على عقبة الصماء بعد تحويل السير لها عقب إغلاق عقبة شعار للصيانة.
وتفصيلاً، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير "تركي بن طلال" من خلال إقامة غرفة عمليات تضم عددًا من القطاعات بالمحافظة، حيث وجّه بضرورة إزالة الانهيارات الصخرية بشكل عاجل حال وقوعها عند هطول الأمطار، وذلك لعدم عرقلة حركة السير على العقبة، وكذلك رفع درجة الاستعداد لفرق الصيانة لأي طارئ، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على العقبة وبخاصة عند هطول الأمطار والالتزام بالتعليمات لضمان سلامة المسافرين.
يُذكر أن عقبة الصماء بمحافظة رجال ألمع تشهد هذه الأيام كثافة مرورية، وذلك بعد إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر ابتداءً من 6 / 10 / 1444هـ وذلك لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، مما استدعى استخدام طرق بديلة خلال فترة أعمال الصيانة مثل عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة.