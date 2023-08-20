سبتمبر المقبل.. "رتال للتطوير العمراني" الراعي الاستراتيجي لمعرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض

تشارك "رتال للتطوير العمراني" في معرض "سيتي سكيب العالمي 2023"، الذي ينطلق في مدينة الرياض مساء يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، ويستمر حتى 13 سبتمبر، وتدشن خلاله عددًا من مشاريعها الجديدة.
وتأتي مشاركة "رتال" باعتبارها راعيًّا استراتيجيًّا للمعرض والمنتدى المصاحب، الذي يستمر أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم شمال مدينة الرياض تحت شعار: "مستقبل الحياة".
وتهدف "رتال" لإبراز بصمتها الحضارية في رسم ملامح مستقبل مدن المملكة، ولتروي قصة نجاحها المواكبة لرؤية 2030 وتبرز بصمتها وفق ما يحقق متطلبات برامج الرؤية.
ويتناول المعرض والمنتدى ممارسات الاستدامة التي تساهم في تطوير مدن المملكة، والتخطيط الحضاري، إضافة إلى التحول الرقمي والتطورات المستقبلية لتحقيق معيشة صحية، وتحسين مستوى جودة الحياة.
وفي إطار سعيه لتمهيد فرص المستقبل ورسم توجهاته، يستعرض معرض "سيتي سكيب العالمي" الممارسات الناجحة للحلول الذكية من حول العالم؛ وجلسات من شأنها الإثراء والإلهام باستضافة خبراء محليين وإقليميين وعالميين.
كما سيشارك أعضاء فريق رتال خبراتهم لاستعراض أهم الممارسات في هذه الجوانب بالتعاون مع فريق معرض سيتي سكيب.
ويتضمن جدول المعرض عددًا من المؤتمرات والمنتديات حول مساكن المستقبل، والمحافظ العقارية، وفرص الاستثمار الدولية، التي تعزز تأثير مبادرات الرؤية على المدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها، والاستدامة في الإسكان، والحلول الذكية للتحديات التي تواجه تطوير المدن.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"رتال" المهندس عبدالله البريكان: إن مشاركتنا في المعرض العالمي "سيتي سكيب"، نابعة من حرصنا على أن تكون "رتال" في مقدمة الشركات العقارية الداعمة لمستهدفات رؤية 2030، ولنعلن عن مجموعة مشاريع نوعية قادمة ننوي مشاركة تفاصيلها خلال المعرض، ولنشارك في هدف نجتمع جميعنا لأجله اليوم؛ لنجد حلولًا خلاقة ونتشارك رؤىً طموحة نبني بها مجتمعات تسمو بجودة الحياة، ولنرسم ملامح مستقبل مشرق يحقق مستهدفات الرؤية".