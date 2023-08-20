سبتمبر المقبل.. "رتال للتطوير العمراني" الراعي الاستراتيجي لمعرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض

ويتضمن جدول المعرض عددًا من المؤتمرات والمنتديات حول مساكن المستقبل، والمحافظ العقارية، وفرص الاستثمار الدولية، التي تعزز تأثير مبادرات الرؤية على المدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها، والاستدامة في الإسكان، والحلول الذكية للتحديات التي تواجه تطوير المدن.