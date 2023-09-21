رئيس أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة

رفــع محمـد عبدالله أبـونــيان مـؤسـس ورئيس مجلس إدارة أكوا بـاور، بـــاسـمه ونـــيابـــة عـــن مـنسوبي الشـــركـــة، خـالـص الـــتهانـي والـتبريـكات لمـــقام خـادم الـحـرمـيـن الشـــريـــفين المـــلك سـلمان بـن عـبـدالـعـزيـز آل سـعود، وصـاحـب الـسـمـو المـلكي الأميـر محمـد بـن سـلمان ولـي العهـد، رئـيس مجلـس الـوزراء -حفظهما الله- بمناسبة الـــيوم الـــوطـــني 93؛ داعــيًا المـــولـــى عـــز وجـــل أن يـــديـــم عـــلى الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة حكومةً وشعبًا عـــزهـــا ومجـــدهـــا، وأن تنعم بالأمـــن والاستقرار والرخاء.
وتفصيلاً، قـال أبـونـيان: "نفخـر فـي أكـوا بـاور بـكونـنا شـركـة وطـنية بوجود عالمي تلتزم بدعم أهـداف رؤيـة 2030، عـن طـريـق تنمية قـطاع الـطـاقـة المتجددة وتحـــلية الـمـيـاه والـــهيدروجـــين الأخـــضر، والخـدمـات المـصاحبة؛ مـن خـلال اسـتثماراتـنا المحلية والعالمية، وتـوطـين الـــتقنية، والـــتنوع فـــي مــشروعاتنا مــع الشــركــاء عــلى الصعيدين المحلي والــعالمـي، والعمل عــلى مشروعات نــوعــية تساعد فـي خـلـق فـرص وظــيفية، والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل فيها اقتصاديًا واجتماعيًا".
وأضـاف أبـونـيان: "فـي الـوقـت الـذي نسـتعد بـه لـلاحـتفال بـالـيوم الـوطـني الـثالـث والـتسعين؛ تشهـد مملكتنا الـحبيبة تـقدمـًا مـلموسـًا فـي سائر المــجالات، وبــتوجــيه وحــكمة خــادم الحرميــن الشــريــفين المــلك ســلمان بــن عـبـد الـعـزيـز آل ســعود، ورؤيــة صــاحــب السمو الملكي الأمـــير محمــد بــن ســلمان بـــن عـبـد الـعـزيـز آل ســـعود، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء -حفظهما الله- أصــبحت المملكة خـلال فـترة قصيرة في مصافي الدول المتقدمة".
تـابـع: "يـبقى تنويع اقتصادنا الـوطـني أحـد الأهـداف الـرئـيسة الـتي نـسعى إلـى المساهمة بـتحقيقها فـي شـركـة أكـوا بـاور الـسعوديـة، حــيث نعمل عــلى تــخفيض تــكالــيف إنــتاج الكهــربــاء وتحــلية المــياه والهيدروجين الأخــضر لــتحقيق أهــداف هــذا الــتحول، والمساهمة في جعل المملكة العربيــة السعوديــة لاعــبًا رئــيسًا فــي خـريـطـة الـطـاقـة المتجددة عــالمــيًا، الأمــر الــذي يــمكننا مــن الاســتفادة مــن هــذه الإمكانات الهائلة للعمل على خفض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وإنتاج وقود متجدد من خلال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي تحقيق أهدافنا".
وأكد التزام أكـوا بـاور فـي ضمـان تحسـين جـودة حـياة المجتمعات الـتي تـوجـد بـها فـي المملكة الـعربـية السـعوديـة وخـارجـها؛ مشــددًا عــلى دور الشــركــة فــي تــمهيد الــطريــق لــلأجــيال الــقادمــة، وتــأهــيلهم ليكونــوا قــادةً فــي ريــادة الـطـاقـة بالــعالــم مستلهمة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء "الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية".
ووجّــه أبــونــيان رســالــة إلــى الشباب السعودي الطموح قــائــلاً: "ندرك أن هــذا الجيل الــشـاب سيعزز تنمية مملكتنا ونــهضتها، ونعمل يومًا بعد يوم على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من حمل رايتنا نحو مستقبل أكثر استدامة".