رئيس أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة

تـابـع: "يـبقى تنويع اقتصادنا الـوطـني أحـد الأهـداف الـرئـيسة الـتي نـسعى إلـى المساهمة بـتحقيقها فـي شـركـة أكـوا بـاور الـسعوديـة، حــيث نعمل عــلى تــخفيض تــكالــيف إنــتاج الكهــربــاء وتحــلية المــياه والهيدروجين الأخــضر لــتحقيق أهــداف هــذا الــتحول، والمساهمة في جعل المملكة العربيــة السعوديــة لاعــبًا رئــيسًا فــي خـريـطـة الـطـاقـة المتجددة عــالمــيًا، الأمــر الــذي يــمكننا مــن الاســتفادة مــن هــذه الإمكانات الهائلة للعمل على خفض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وإنتاج وقود متجدد من خلال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي تحقيق أهدافنا".