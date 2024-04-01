العناية بشؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها للتأكد من سلامة وجبات إفطار الصائمين

تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في متابعة التزام شركات الإعاشة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية على وجبات الإفطار المقدمة لقاصدي المسجد النبوي والمصلين، وذلك من قبل الفريق المختص في الهيئة.