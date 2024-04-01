العناية بشؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها للتأكد من سلامة وجبات إفطار الصائمين

تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أعمالها في متابعة التزام شركات الإعاشة بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية على وجبات الإفطار المقدمة لقاصدي المسجد النبوي والمصلين، وذلك من قبل الفريق المختص في الهيئة.
وتشمل المتابعة الوقائية الرقابة البيئية لسيارات نقل الوجبات، ومتابعة درجة الحرارة والتبريد المناسب لمحتويات الوجبة، والتأكد من سلامة العوازل ونظافتها، والحالة المخصصة لنقل المخبوزات وتخزينها.
كما تقوم الهيئة بالتأكد من حالة الوجبات وتغليفها وكتابة تاريخ نهاية صلاحيتها وملصق استكر السلامة، بالإضافة للتأكد من أدوات السلامة الصحية للعاملين مثل: ارتداء القفازات والكمامات أثناء العمل، والتقيد بارتداء الزي المخصص لشركة الإعاشة.