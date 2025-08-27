"ريف السعودية" يُطلق مشروع نفق تجفيف التين للحفاظ على جودته ورفع قيمته التسويقية

أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، مشروع نفق التجفيف الشمسي لمحصول التين، بطاقة إنتاجية تبلغ (400) إلى (500) كيلوجرام لكل دورة تجفيف؛ بهدف تقليل الفاقد في مرحلة ما بعد الحصاد بنسبة تصل إلى (30٪)، مع الحفاظ على جودة المنتج وقيمته التسويقية.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا خلال تجربته لمدة ثلاثة أشهر؛ وأسفرت التجربة عن إنتاج نحو (2,500) كيلوجرام من التين المجفّف بعائدٍ مالي تجاوز (100) ألف ريال، مشيرًا إلى أن البرنامج درب (13) مزارعًا وموظفًا على تشغيل تقنية التجفيف، وشملت التجربة بجانب التين، أنواعًا أخرى من الفواكه المتنوعة.
يُشار إلى أن قطاع الفواكه يُعد أحد القطاعات الثمانية التي يدعمها برنامج "ريف السعودية"؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، وسكان المملكة بشكل عام.