"ريف السعودية" يُطلق مشروع نفق تجفيف التين للحفاظ على جودته ورفع قيمته التسويقية

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا خلال تجربته لمدة ثلاثة أشهر؛ وأسفرت التجربة عن إنتاج نحو (2,500) كيلوجرام من التين المجفّف بعائدٍ مالي تجاوز (100) ألف ريال، مشيرًا إلى أن البرنامج درب (13) مزارعًا وموظفًا على تشغيل تقنية التجفيف، وشملت التجربة بجانب التين، أنواعًا أخرى من الفواكه المتنوعة.